شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: تحويل جميع الكتب الدراسية إلى إلكترونية من العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية اعتبارًا من العام المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جامعة دمنهور إن القرار يأتي تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود التحول الرقمى الحكومى، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في التعليم.

وأكد صالح أنه تم وضع خطة لتطوير الكتاب الجامعي خلال شهرين، وتحويل جميع المقررات من ورقية إلى إلكترونية، تماشيًا مع خطة جامعة دمنهور التي تأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي، وفى إطار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.