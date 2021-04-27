شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة تنفيذ إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الاثنين، جولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة، طبقاً لقرار وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا الإسكندرية الزراعي لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، واستخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات تم تشميع كافيه ومحل ألعاب إلكترونية وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم الشيشة، ورفع كل الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تم متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

الجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة.