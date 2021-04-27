شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سائق وإصابة اثنين في تصادم قطار بسيارة نقل محملة بطوب في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي سائق مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم قطار بسيارة نقل محملة بالطوب بمزلقان قرية عامر دائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.

تلقى مأمور قسم شرطة الجناين بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة نقل رقم «ر وب 9137»، فيما قامت النيابة العامة برئاسة المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، بالتوجه لمكان الحادث لإجراء المعاينة لكل من القطار والسيارة النقل وسماع أقوال شهود العيان، كما انتقلت النيابة لسماع أقوال المصابين داخل المستشفى.

كان الدكتور محمد طنطاوي، مدير إسعاف السويس، قد دفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.