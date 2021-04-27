شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: نحن دولة تحترم القانون بدليل براءة بعض متهمين مذبحة كرداسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القصاص من مرتكبي مذبحة كرداسة بدأ الاثنين.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «العدالة قالت كلمتها، لنأخذ ثأرنا من جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان أشعلت النيران في قسم شرطة كرداسة، وقتلوا أبطال الشرطة الذين كانوا بالقسم.

وأضاف: «جايين تفتكروا شهر رمضان دلوقتي، وكان فين الشهر الفضيل لما نفذتوا عمليات إرهابية فيه؟»، معلقا: «ما افتكرتش رمضان وانت بتنفذ العمليات الإرهابية ليه؟».

وأوضح: «نحن دولة تحترم القانون والعدالة، بدليل براءة بعض المتهمين في قضية كرداسة، إضافة إلى مرور 8 سنوات قبل تنفيذ القصاص في 2021»، مكملا: «اليوم يستريح الشهداء وأسرهم، سيتم تنفيذ كل الأحكام واجبة النفاذ خلال الفترة المقبلة».

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ حكم واجب النفاذ بإعدام عدد من المتورطين في مذبحة كرداسة.