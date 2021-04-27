شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 100% من العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالقطاع السياحى والأنشطة المرتبطة به بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بنهاية الأسبوع الجارى ضد فيروس كورونا

وأضافت وزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة فى عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.