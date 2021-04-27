شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: 400 طالب تقدموا بالتماسات على نتائج الترم الأول وجار الفحص والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكلية شكلت لجنة برئاسة الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتضم 5 من الأساتذة وذلك للنظر فى الالتماسات المقدمة من الطلاب، لافتا إلى أن عدد المتقدمين محدود ويعكس أن التصحيح تم بشكل واضح وصحيح وأن الالتماسات تدور حول خطأ فى الرصد وتمت فى 3 مقررات على مستوى الكلية وبعض الحالات الخاصة بكشوف الحضور والغياب.
وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن النظر فى الالتماسات سيتم خلال الأسبوع الجارى ، على أن يتم إعلان النتائج للطلاب فى الأسبوع القادم .
واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الفصل الدراسى الثانى.