شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: 400 طالب تقدموا بالتماسات على نتائج الترم الأول وجار الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن الكلية انتهت من تلقى الالتماسات من طلاب الكلية على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بالتماس إلى الكلية طوال فترة فتح باب التقدم يتراوح بين 400 لـ 450 طالبا .

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكلية شكلت لجنة برئاسة الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتضم 5 من الأساتذة وذلك للنظر فى الالتماسات المقدمة من الطلاب، لافتا إلى أن عدد المتقدمين محدود ويعكس أن التصحيح تم بشكل واضح وصحيح وأن الالتماسات تدور حول خطأ فى الرصد وتمت فى 3 مقررات على مستوى الكلية وبعض الحالات الخاصة بكشوف الحضور والغياب.

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن النظر فى الالتماسات سيتم خلال الأسبوع الجارى ، على أن يتم إعلان النتائج للطلاب فى الأسبوع القادم .

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الفصل الدراسى الثانى.