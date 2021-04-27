شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات الزراعية الواجب اتباعها فى التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دراجات الحرارة انخفاض كبير ليسود طقس لطيف على مدن الساحل الشمالى، معتدل على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة إلى حار على وسط الصعيد، وما زال شديد الحرارة جنوبًا، أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال الجمهورية، لطيف على وسط وجنوب البلاد.

ونتيجة التغيرات الجوية ما بين حار إلى بارد لابد من الحرص الكبير على المزروعات نظراً لزيادة تأثير هذه التذبذبات الكبيرة فى الحرارة على نمو وفسيولوجى النباتات وحتى على الانسان نفسه، لان الصدمات الحرارية تؤدى إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – طبية – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية)، حتى علينا إحنا كبشر فان هذه التذبذبات قد تكون سلبية على النظام المناعي للجسم لذلك وجب الحذر من موضوع تخفيف الملابس ده.

وفى التقرير التالى نوضح أهم الاحتياطات والتوصيات.

1- ضبط الري بالمعدلات الطبيعية لمعظم الزراعات "بالتنقيط" على أن يكون الرى فى الصباح الباكر، عدا المحاصيل او الاشجار اللى فى مرحلة التصويم المؤقت.

2- بدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى فيجب تكثيف اضافة محفزات النمو (وليس منظمات) هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو (400 جم طحالب + 500 جم احماض امينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان.

3- تنطبق التعليمات على المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل فى نهاية العمر (بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون ) .

4- يتم اجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة (المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب ) بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد، وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي ويمكن اجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الأيام.

5- استمرار شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية (الذرة – السمسم – الفول السوداني – عباد الشمس – القطن إلخ ).

6- إجراء الرية الأخيرة للقمح المتأخر نظراً لهدوء الرياح وينصح بإضافة 10 – 15 كم سلفات بوتاسيوم ( 0 – 0 – 50 ) مع مياه الري فى برميل.