شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل المناعة الطبيعية أم التطعيم؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم أفضل من المناعة الطبيعية لأن المناعة تحدث بعد الإصابة بالمرض مما يعرض الشخص للإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات تحمى من المرض من البداية ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحجز على الموقع للحصول على اللقاح أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا؛ وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن أى بيانات للتطعيم.