تجديد حبس شاب تعدى على فتاة في باب الشعرية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على فتاة بمحطة مترو باب الشعرية.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت بصحبة خطيبها وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، وقام على الفور المواطنين المتواجدين في المحطة بإقتياد المتهم إلى مكتب الشرطة داخل المترو، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.