شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه الشرب بدسوق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، المحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، ورئيس حي جنوب وليد فاروق ونائب رئيس حي جنوب فريد حلمي، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب بدسوق والمهندس علاء البيطاوى، مدير شبكة مياه دسوق، إصلاح خط المياه الاسبستوس قطر 6 بوصة بشارع الشركات بمعاونة فريق الصيانة بشركة مياه الشرب.

في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.