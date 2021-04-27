شكرا لقرائتكم خبر عن «حتى لا نفيق على مصيبة».. أحمد موسى يطالب بفصل عناصر الإخوان من السكة الحديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أقر بوجود عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية بهيئة السكة الحديد، معلقا: «كارثة».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «البرلمان يدرس إجراء تعديل قانوني لفصل متعاطي المخدرات من السكك الحديدية»، مطالبا بأن يشمل التعديل فصل العناصر المنتمية للإخوان أيضا.

وتساءل موسى: «لماذا نترك عناصر تابعة للجماعة الإرهابية مستمرة في عملها في وزارة النقل وتحصل على ترقياتها بشكل طبيعي؟»، معلقا: «طالما لدينا تقرير أمن وطني يجب التحرك حتى لا نفيق على مصيبة».