شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة البردويل تحدد 3 أيام للصيد فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء 3 أيام لسروح مراكب الصيد في البحيرة طوال شهر رمضان. وأعلن المهندس سامى الهوارى رئيس منطقة شمال سيناء للثروة السمكية أنه بناء على طلب الجمعيات والاتفاق مع الجهات المعنية سيتم السماح بعدد ٣ أيام للسروح أسبوعيا طوال شهر رمضان، وهى أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه تم افتتاح موسم الصيد بالبحيرة رسميا الاثنين، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى، وأنه يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .

من جانبهم أعرب الصيادون على شكرهم وتقديرهم للجهات المعنية من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشركة الوطنية للثروة السمكية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية والمهندس شكرى سالمان مدير البحيرة والمهندس سامى الهوارى رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء على جهودهم والموافقة على افتتاح موسم الصيد بالبحيرة.. مؤكدين على اتباع الضوابط الخاصة بالصيد .

وعقد المهندس شكرى سالمان مدير البحيرة اجتماعا بحضور ممثل الشركة الوطنية والمهندس سامى الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية مع رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادى الأسماك والجهات المعنية، وذلك لوضع السعر الاسترشادى للأسماك داخل المراسى حتى نهاية شهر رمضان الجارى، علاوة على مناقشة بعض الأمور المتعلقة بعمليات الصيد والحرف العاملة بالبحيرة والتوجيهات اللازمة لضمان موسم صيد جيد .