شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي أهالي قرية المنيرة بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بالمواطنين، عقب أداء صلاة التراويح بمسجد قرية المنيرة بمركز الخارجة.

شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيع ومساعدة المواطنين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس، كما وجه بتشكيل لجنة فنية لفحص وترميم مسجد عمر بن عبد العزيز بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، وتشكيل لجنة فحص للزراعات المتضررة من إغلاق آبار الري بيوم السكون.