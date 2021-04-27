شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «بشاير» شمال الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء أمس، المرحلة الثانية من مشروع بشاير الوادي شمال مدينة الخارجة يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

وجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاءات المنازل البالغ عددها ٩٠ منزلا وتوصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للبدء في رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية التابعة للمشروع والتي سيتم توزيعها على المستفيدين.