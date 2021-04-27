شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل احتفالاتها بذكرى التحرير والعيد القومى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء وعيدها القومى.. حيث افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ وعدلى اليمانى مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء، عددا من المشروعات الخدمية في مركزى الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء.. خاصة منطقة وسط سيناء.. مشيرا إلى الاهتمام بتوفير مرافق الخدمات الضرورية وحياة كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأشار إلى أنه في مركز الحسنة تم افتتاح محطة تحلية مياه آبار القسيمة بطاقة 500 متر مكعبا في اليوم، افتتاح جراجات ومخازن حملة مجلس المدينة .

من جانبه أكد المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء على أن المحطة تضم محطة تحلية، خزان مياه خام بطاقة 300 مترا مكعبا، خزان مياه محلاة بطاقة 200 مترا مكعبا، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا.. علاوة على عنبر وحدة التحليةٌ، مبنى الكهرباء، مبنى ادارى وورشة ومخزن ومعمل، أبراج تبريد، ووحدة تناضح عكسى بمشتملاتها من: فلاتر وطلمبات، وطلمبات المياه المحلاة والمرفوضة والتغذية، وأعمال التحكم والقياس والأرضى .

وأشار إلى أنها تكلفت 3 ملايين و250 ألف دولار، وتهدف إلى زيادة كمية المياه المنتجة لأهالى قرية القسيمة بمركز الحسنة في وسط سيناء . ومن جهة أخرى تم افتتاح جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة، ( وهى عبارة عن عدد 10 مخازن و5 جراجات ومبنى ادارى ومنظومة اطفاء ومنظومة مراقبة ) على مساحة 3400 متر مربع وبتكلفة حوالى 8 ملايين جنيه.

وفى مركز ومدينة نخل شملت الافتتاحات مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و253 ألف و785 جنيها، ويضم المجمع 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل ( ابتدائى وإعدادى وثانوى) واستراحة للمعلمين والعاملين.. حيث تم إنشاء المجمع بهدف نشر التعليم الأزهرى في منطقة وسط سيناء.. كما تم افتتاح إدارة تموين نخل بهدف توفير الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الحصول عليها في منطقة وسط سيناء، وتقام على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و450 ألف جنيه، حيث تضم 12 غرفة مكتب وصالتين لانتظار واستراحة المواطنين وخزان مياه، وتم الانشاء على أحدث النظم وتزويد المبنى بمنظومة كاملة للحماية المدنية وضد الحريق .

من جهة أخرى، تم وضع حجر الأساس لإقامة 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيه، إلى جانب وضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليون و887 ألف و682 جنيه، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هي: التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة، كما تضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين .

وهناك عدد آخر من المشروعات التي يتم افتتاحها في منطقة وسط سيناء بهذه المناسبة، ومنها: الإدارة الاجتماعية بالحسنة ووحدة اجتماعية بالقسيمة في وسط سيناء بتكلفة 3 ملايين و965 ألف و336 جنيه، فرع البنك الأهلى في مدينة نخل بوسط سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كذلك افتتاح محطة تحلية المياه في قرية الريد مركز نخل بتكلفة 14 مليون جنيه، حفر وتجهيز بئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة بتكلفة 14 مليون و500 ألف جنيه، علاوة على افتتاح استراحة كبار الزوار في نخل بتكلفة مليون و834 ألف جنيه.