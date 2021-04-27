شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 3 إصابات جديدة و23 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 3 حالات إيجابية و23 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 391 حالة، بجانب تسجيل 23 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2304 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 147 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 14 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و161 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.