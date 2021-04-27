شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث سبل الترويج السياحي لمصر فى الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بلجنة «خبراء الترويج السياحى»، لبحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسية.

وأشار الوزير إلى لقائه مع سفير روسيا لدى القاهرة، والذى أكد خلاله جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال جميع السائحين من روسيا وجميع دول العالم ولاسيما فى ظل الالتزام بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

وشدد الوزير على عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد والتى بدأت بجنوب سيناء والبحر الأحمر، حتى يتم الانتهاء من تطعيم كل العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تم أيضا خلال الاجتماع اعتماد الشعار الجديد الذى صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لتمييز الفنادق المصرية التى قامت بتطعيم كل العاملين بها، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم، حيث إن هذا الشعار الجديد هو عبارة عن شعار السلامة الصحية الذى أطلقته الوزارة فى مايو الماضى مع إجراء بعض التعديلات عليه التى توضح تطعيم كل العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة منها السوق الروسية، بمشاركة ممثلى القطاع السياحى الحكومى والخاص، وقد وجه الوزير، خلال الاجتماع، أعضاء اللجنة بإعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحى لمصر فى الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومن بينها السوق الروسية، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية Famtrips لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق، وإعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة فى مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار العنانى إلى أن الوزارة تقوم حالياً لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكل المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة.

وفى سياق متصل، ترأس الوزير أيضاً اجتماع مجلس إدارة صندوق السياحة، لمناقشة تمويل بعض المشروعات التنموية والترويجية والفعاليات.