شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد المقدم أحمد فايز صاحب قضية خلية الصواريخ بعد ظهوره في الاختيار 2.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد فايز.. أحد أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ومع تصاعد الأحداث فى مسلسل "الاختيار 2" وتوالى عمليات الإرهاب بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة استعان الأمن الوطنى في الحلقة الـ13 ظهر العقيد أحمد فايز، الذى يجسد دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغني للتعاون مع المقدم "زكريا" للقبض على الإرهابيين المختبئين في الجيزة.

أحمد فايز من مواليد السبعينيات ولد بقرية ديرمواس بمحافظة المنيا وتخرج عام 1995 والتحق بالأمن الوطني ليبدأ مسيرته في مكافحة الإرهاب، كان الشهيد أحمد فايز شاهد الإثبات الأول فى قضية "خلية الصواريخ" والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهما.

كما تولى العقيد أحمد فايز مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام" وقبض على عدد من المتهمين فيها، وخلال مسيرته الوطنية كان العقيد أحمد من الضباط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، أحد ضباط فرقة "المهام الخاصة" المكونة من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.

استشهد العقيد أحمد فايز فى عام 2017 فى صحراء منطقة الواحات بالجيزة في عملية استشهد فيها 16 من قوات الأمن وأصيب فيها 13 آخرين.