بعد وفاته.. تفاصيل لقاء جمع عشماوي مع عزت حنفي بجوار "المشنقة": "كان بيهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

توفي، مساعد أول شرطة، حسين قرني الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام بقطاع مصلحة السجون، الأحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وخلال 21 عاما نفذ "قرني" 1070 حكما بالإعدام، 20% منها سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكاما بالإعدام على مستوى العالم.

وكان "الخليج 365" أجرى حوارًا مع عشماوي في 2015 تحدث خلاله عن أغرب 10 مواقف من غرفة الإعدام، وأهم ذكرياته مع حبل المشنقة.

وكان أبرز ما ذكره "عشماوي" عن مواقفه في غرفة الإعدام، هو مقابلة عزت حنفي إمبرطور النخيلة عزت حنفي قبيل تنفيذ حكم الإعدام عليه.

حيث نفى "عشماوي" هروب عزت حنفي الشهير بـ"إمبراطور النخيلة"، مؤكدا :"أنا أعدمت عزت حنفي اللي كان متهم في قضية جزيرة النخيلة بأسيوط، هو وأخوه "حمدان" بإيدي، عزت كان متماسك زي الأسد، عشان مينفعش يبقى خايف قدام الموت، لأنه كان عامل نفسه زعيم في بلده، وإعدامه فكرني بصدام حسين لما اتعدم كان ثابت وهو بيموت".

وأوضح عشماوي أن "عزت حنفي كان بيهزر داخل غرفة الإعدام، وقال اسمه رباعيا، رغم أن الموقف مهول وأي حد بيقف على الطبلية "بيهذي بأي كلام، إلا أن عزت كان قوي جدًا، وقالي: متعذبنيش. خلص بسرعة. عايزها قلبة وقومة"، مشيرًا إلى أن الداخلية عينت على قبره حراسة لمدة شهر لعدم سرقة جثته والتمثيل بها من قبل أعدائه.

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