"إعدام 9 متهمين باقتحام قسم كرداسة وبراءة تامر أمين من سبّ أهل الصعيد".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العدل: نسقنا مع "الصحة" لتوفير لقاحات كورونا لرجال القضاء والموظفين

ءخاطب المستشار محمد سيد علي حسن، مساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الصحية، قضاة مصر بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وجاء في الخطاب - حصل الخليج 365 على نسخة منه - "أنه بناءً على توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، فقد تم التنسيق مع وزارة الصحة على توفير لقاحات فيروس كورونا".

"خناقة مساطيل" داخل مستشفى خاص بالبدرشين تشعل السوشيال ميديا

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ للوقوف على ملابسات مقطع فيديو متداول يرصد مشاجرة داخل مستشفى.

المتهمة بقتل طفلها في بولاق الدكرور: "أبوه متعلق بيه فحسرته عليه علشان ضربني"

كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، مع المتهمة بقتل طفلها، أنها أقدمت على قتله خنقًا بسبب ضرب زوجها لها؛ حيث أنها تعيش مع ضرتها في منزل واحد فقررت الانتقام من زوجها بقتل طفلهما بسبب شدة تعلقه به قائلة: "عارفة إنه بيحب ابنه فحسرته عليه".

تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 في اقتحام قسم شرطة كرداسة عام 2013

نفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الاثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

احتراق 13 سيارة و10 "توك توك".. السيطرة على حريق ساحة انتظار حي دار السلام

أكدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم إخماد الحريق الذي شب اليوم بإحدى ساحات انتظار السيارات بشارع 9 بنطاق حي دار السلام.

جثة في مكتب رئيس المباحث.. كواليس 3 ساعات كشفت جريمة "الأم والرضيع" ببولاق

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث في اتهام ربة منزل بقتل رضيعها ببولاق الدكرور.

المتهمة "إصلاح" 26 سنة، هي الزوجة الثانية لوالد الرضيع، تقيم في منزل واحد مع ضرتها بمنطقة صفط اللبن وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة.

براءة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

الجنح تقضي ببراءة تامر أمين من سبّ وقذف أهل الصعيد

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، ببراءة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 10 متهمين بقضية "الخلايا العنقودية"

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين بمعاقبة 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لاتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.