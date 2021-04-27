شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 15 رمضان بمدن ومحافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة عبر موقعها على شبكة الانترنتر في جميع المحافظات وعدد كبير من المدن المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وأيضًا مواقيت الصلاة في عدد من عواصم الدول العربية.

وننشر مواقيت الصلاة عن اليوم الثلاثاء 27-4-2021 الموافق 15 رمضان نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية، وهى البيانات التي تم اعدادها بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة المصرية.

ويزيد البحث في شهر رمضان عن مواعيد الآذان وخصوصًا موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب المرتبطين بموعدي السحور والإفطار في شهر رمضان الكريم.

وكانت هيئة المساحة المصرية أعدت جدول يبين مواعيد الصلاة في 78 مدينة مصرية بمختلف المحافظات عن اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، ويتضمن موعد شروق الشمس وكذلك موعد الإمساك بالإضافة إلى مواقيت الصلوات المفروضة على المسلمين وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 27-4-2021

المدينة الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء المحلة الكبرى 03:21 03:41 05:16 11:54 03:32 06:32 07:57 الحمام 03:21 03:41 05:16 11:54 03:32 06:32 07:57 نجع حمادى 03:28 03:48 05:17 11:49 03:19 06:21 07:40 15-May 03:22 03:42 05:16 11:52 03:28 06:29 07:52 السادات 03:24 03:44 05:18 11:56 03:33 06:33 07:57 الصالحية الجديدة 03:18 03:38 05:13 11:51 03:28 06:29 07:53 العاشر من رمضان 03:19 03:39 05:13 11:50 03:27 06:28 07:52 العاصمة الادارية الجديدة 03:21 03:41 05:15 11:51 03:28 06:29 07:52 العبور 03:21 03:41 05:15 11:52 03:29 06:29 07:53 الفشن الجديدة 03:27 03:47 05:19 11:54 03:29 06:30 07:52 المنصورة الجديدة 03:20 03:40 05:15 11:54 03:33 06:34 07:59 النوبارية الجديدة 03:18 03:38 05:12 11:50 03:28 06:28 07:52 بدر 03:29 03:49 05:22 11:59 03:36 06:37 08:00 بنى مزار الجديدة 03:20 03:40 05:12 11:47 03:21 06:22 07:44 بورسعيد الجديدة سلام 03:12 03:32 05:07 11:46 03:24 06:24 07:49 بئر العبدالجديدة 03:18 03:38 05:13 11:51 03:29 06:30 07:55 توشكى الجديدة 03:39 03:59 05:25 11:53 03:18 06:21 07:38 حدائق العاصمة 03:17 03:37 05:11 11:48 03:24 06:25 07:49 رشيد الجديدة 03:07 03:27 05:02 11:41 03:19 06:20 07:45 رفح الجديدة 03:21 03:41 05:16 11:55 03:33 06:34 07:58 سفنكس الجديدة 03:20 03:40 05:14 11:51 03:28 06:28 07:52 شرق العوينات 03:33 03:53 05:19 11:46 03:11 06:14 07:31 غرب النوبارية 03:17 03:37 05:11 11:49 03:27 06:27 07:52 ادفو 03:28 03:48 05:16 11:46 03:15 06:17 07:35 الأقصر 03:27 03:47 05:16 11:47 03:17 06:19 07:38 اسنا 03:28 03:48 05:17 11:47 03:17 06:18 07:37 القاهرة الجديدة 03:21 03:41 05:15 11:52 03:29 06:29 07:53 الدلنجات 03:23 03:43 05:17 11:55 03:33 06:34 07:58 توشكى 03:38 03:58 05:24 11:52 03:17 06:20 07:37 القـاهـرة 03:22 03:42 05:16 11:52 03:29 06:30 07:53 الأسكندرية 03:24 03:44 05:19 11:58 03:36 06:37 08:02 بورسعيـد 03:14 03:34 05:10 11:48 03:27 06:27 07:52 السـويس 03:17 03:37 05:11 11:47 03:24 06:25 07:48 العريـش 03:09 03:29 05:04 11:42 03:21 06:21 07:46 الطور 03:17 03:37 05:09 11:43 03:17 06:18 07:39 دمنـهـور 03:22 03:42 05:17 11:56 03:34 06:34 07:59 طنطــا 03:21 03:41 05:16 11:54 03:31 06:32 07:56 المنصورة 03:19 03:39 05:14 11:52 03:30 06:31 07:55 الزقـازيق 03:20 03:40 05:14 11:52 03:29 06:30 07:54 الفـيــوم 03:26 03:46 05:18 11:54 03:30 06:31 07:53 بنى سويف 03:25 03:45 05:18 11:53 03:28 06:29 07:52 المنـيـا 03:29 03:49 05:20 11:55 03:28 06:29 07:51 أسيــوط 03:29 03:49 05:20 11:53 03:25 06:26 07:47 سـوهاج 03:29 03:49 05:19 11:51 03:22 06:23 07:43 قـــنا 03:26 03:46 05:15 11:47 03:17 06:19 07:38 أســوان 03:30 03:50 05:17 11:46 03:13 06:15 07:33 مطـروح 03:34 03:54 05:30 12:09 03:47 06:48 08:13 الغردقـة 03:19 03:39 05:09 11:42 03:14 06:16 07:36 الخارجـة 03:37 03:57 05:26 11:57 03:26 06:28 07:47 الإسماعيلية 03:16 03:36 05:11 11:49 03:26 06:27 07:51 دميـاط 03:16 03:36 05:12 11:50 03:29 06:30 07:55 السـلوم 03:42 04:02 05:38 12:17 03:56 06:56 08:22 نويـبع 03:11 03:31 05:03 11:39 03:14 06:15 07:37 حلايــب 03:18 03:38 05:04 11:31 02:55 05:58 07:15 شرم الشيخ 03:15 03:35 05:06 11:40 03:14 06:15 07:36 06-أكتوبر 03:23 03:43 05:17 11:54 03:30 06:31 07:54 كفر الشيخ 03:20 03:40 05:15 11:54 03:32 06:33 07:57 الحامول 03:19 03:39 05:14 11:53 03:31 06:32 07:57 بلطيم 03:19 03:39 05:15 11:53 03:32 06:32 07:57 طابا 03:11 03:31 05:04 11:40 03:16 06:17 07:39 راس سدر 03:17 03:37 05:11 11:47 03:23 06:24 07:47 كاترين 03:15 03:35 05:07 11:42 03:16 06:17 07:39 دهب 03:13 03:33 05:05 11:40 03:14 06:15 07:37 ابوزنيمة 03:17 03:37 05:10 11:45 03:20 06:21 07:44 راس غارب 03:18 03:38 05:10 11:44 03:18 06:19 07:41 القصير 03:20 03:40 05:09 11:40 03:11 06:12 07:32 برنيس 03:20 03:40 05:07 11:36 03:02 06:05 07:22 سفاجة 03:19 03:39 05:09 11:42 03:13 06:15 07:35 مرسى علم 03:19 03:39 05:08 11:38 03:07 06:09 07:27 شلاتين 03:21 03:41 05:07 11:35 03:01 06:04 07:21 سيدى برانى 03:38 03:58 05:35 12:14 03:53 06:54 08:19 الضبعة 03:30 03:50 05:26 12:04 03:42 06:43 08:07 العلمين 03:29 03:49 05:24 12:02 03:39 06:40 08:05 واحة سيوة 03:47 04:07 05:40 12:15 03:51 06:52 08:14 موط (الداخلة ) 03:42 04:02 05:31 12:02 03:31 06:33 07:52 الفرافرة 03:42 04:02 05:33 12:06 03:38 06:39 07:59 البويطى 03:35 03:55 05:27 12:02 03:36 06:37 07:58 باريس 03:38 03:58 05:26 11:56 03:23 06:25 07:44

جدول مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الثلاثاء 27-4-2021

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء ابوظبى 04:23 05:51 12:20 03:48 06:50 08:08 الدوحة 03:32 05:01 11:31 03:01 06:02 07:21 الرياض 03:53 05:21 11:51 03:19 06:21 07:39 المدينة المنورة 04:22 05:50 12:19 03:47 06:49 08:07 المنامة 03:34 05:03 11:35 03:06 06:07 07:27 دبى 04:17 05:46 12:16 03:45 06:47 08:06 مسقط 04:08 05:35 12:03 03:29 06:32 07:50