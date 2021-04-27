شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام «النواب»: تجديد عربات السكة الحديد قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن بعض أسباب الحوادث التى يتعرض لها قطاع السكك الحديدية يرجع لوجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

وشرح الوزير، خلال الجلسة العامة، أمس، خطة تطوير السكك الحديدية، قائلا: نهاية العام ستكون كل العربات جديدة أو قديمة تم تجديدها، وتطوير 90 عربة إسبانى، وجار تطوير عربات النوم»

وأضاف أن حجم المنقول من البضائع على السكك الحديدية، بلغ 25 مليون طن سنويا، مضيفا: «ذهبت للرئيس عبدالفتاح السيسى، وطلبت 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والسماد، قالى هات 1000 قلتله على قد الموازنة، قالى هات ألف وملكش دعوة الفلوس هاديهالك».

وتابع: «استلمت الوزارة وفيها 795 جرار مش 800، منها 400 جرار معطل، ولم نكن ننقل طنا واحدا بضاعة، كنا ننقل ركاب فقط، وكان لدينا مطالب لنقل الطفلة لمصانع الأسمنت والقمح للصوامع، ولكن الـ400 جرار كانوا بينقلوا ركاب، اللى بيهتفوا وبيقولوا يسقط يسقط، ولكن البضاعة لا تهتف»، مضيفا: «يتم الآن تصنيع ألف عربة بضاعة وعربات قلاب، لأول مرة فى مصر، لنقل الرمال والطفلة وخصصنا 100 جرار للبضائع بالإضافة إلى 19 جرارًا جديدة».

وأشار إلى أن القمح يتم تنزيله فى الميناء ونقله بطرق بدائية، وتم مد خطوط السكك الحديدية إلى الموانئ، لأن كمية الفاقد للقمح بالموانئ كبيرة جدًا، وتابع: سيتم قريبًا تعيين سائقى قطارات خريجى هندسة، لأن القطارات الكهربائية الجديدة مثل الطائرة تحتاج إلى تعلم وخبرة وتعمل بتكنولوجيا متقدمة. وحول أسباب تنفيذ القطار السريع، قال الوزير: فى ناس بتسألنا هو إنتوا دولة غنية عشان تجيبوا قطار سريع، وأقول لهم إن المغرب افتتحته فى 2018، ولو كان عندنا قطار سريع كنا نزلنا كل المراكب التى تعطلت فى قناة السويس فى القطار، ونقلناها للإسكندرية، ووارد يحصل تانى حادث مماثل. وأكد أن هناك دولًا تخطط لإنشاء موانئ موازية أو طرق وسكك حديدية موازية للتأثير على قناة السويس، وأنا استطعت وأد وإلغاء كل الأفكار التى تخطط لها الدول للتأثير على قناة السويس.

وقال: عند إيقاف سكك حديد الصعيد يوم حادث سوهاج، كان لدينا خط واحد فقط لنقل أكتر من 50% من ركاب الصعيد، خاصة أن نسبة مشغولية خطوط الصعيد تصل الى 200% ولازم يكون هناك خط تبادلى، ولن يكون مثل القديم من نوع الديزل، قلنا لأ، نعمل خط كهرباء يوفر الوقت وصديق للبيئة، وهو ده الرد ليه بنعلم قطار سريع».

وطالب وزير النقل مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت أنهم من العناصر الإثارية والمتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وأضاف: نحتاج إلى توعية العمال فى النقابات للابتعاد عن تلك العناصر، ومعاونة السكك الحديدية لإزالة التعديات على أراضى الهيئة وعلى حرم السكة، والسيطرة على الباعة الجائلين.

وعرض الوزير صورا وفيديوهات لنماذج مخالفات يقوم بها المواطنون، منها أطفال يقومون بفك مسامير القضبان، وتساءل الوزير: مين مسرحهم ومشغلهم؟. كما عرض فيديو لمجموعة من الشباب «بيتراهنوا» على النوم تحت القطارات ويصورون ذلك فيديو، مضيفا: «حظهم إن ده قطار قديم مرتفع ولكن الجرار الجديد له شبكة منخفضة ترتفع عن القضبان 5 سنتيمترات كان هيقطعه»، مشيرا لقيام بعض الأطفال بقذف الحجارة على القطارات، ما تسببت فى فقء عين أحد الركاب، كما أن هناك سيارات تعبر من نقاط غير قانونية وتتسبب فى حوادث.

وقال وزير النقل إن الحكومة ستقوم بتغليظ عقوبة تعاطى المخدرات للموظفين لتصل إلى الفصل، مضيفا: «نجرى الكشف الطبى الدورى على المخدرات بين قائدى القطارات بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات».

وتابع: نستبعد المتعاطين 6 اشهر، ثم يتم التحليل له مرتين بشكل مفاجئ ومن يثبت استمرار تعاطيه يتم إيقافه سنة. وقال: قطاع السكك الحديدية يتضمن كوادر جيدة والمشكلة انك قد تجد شخص بين ألف واحد يعمل مشكلة، وأغلبية العاملين بقطاع السكك الحديدية يمكن تطويرهم وإصلاحهم، مشيرا إلى أن نسبة المتعاطين بين السائقين انخفضت من 5% إلى 1%.

وقال النائب مصطفى بكرى إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيا، بالقطاع الفنى للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصا مؤخرا، وحتى أمس، كان هناك سائق قطار يسب الدولة والرئيس ويفتخر بأنه كان فى اعتصام رابعة.

وأضاف «بكرى» أن نائب رئيس السكك الحديد لقطاع التشغيل والصيانة الحالى، صدر قرار بإبعاده من وزير النقل الأسبق جلال السعيد، ويشغل هذا المنصب حاليًا، رغم أن تصنيف الأمن الوطنى له أنه إخوان واسمه موجود فى القائمة وكان بيروح رابعة، وتابع متسائلا: «هتصلح إزاى يا سيادة الوزير ودول موجودين».

وعلق وزير النقل قائلا: «نعم لدينا عاملين من الإخوان وموجودين، وكل ما نيجى نوديهم وزارة أخرى ترفض، لأن عندها زيهم، والحل أن يكون هناك تشريع واضح ونافذ وقوى، باستبعاد هؤلاء، أو أقعده فى بيته وأديله مرتبه، لأنه لو لم يخرب فلن يمنع التخريب».

وأضاف: «هما بيزيدوا للأسف وعددهم لا ينخفض، ولو كان تم بتره من الأول ما وصلنا لهذا، هم موجودين فى الورش وفى أماكن أخرى، فمثلا السائق محمد سليمان الذى ذكره النائب مصطفى بكرى، يوم حلقة فض رابعة، بمسلسل الاختيار 2، كتب على صفحته كلام مش عارف إزاى يتسكت عليه هو واللى زيه، فكتب مثلا: «إنتوا ما شفتوش حاجة هتشوفوا حلقات اختيار حقيقية والدم هيغطى الأرض من هنا لشهر أغسطس».

وتابع الوزير متسائلا: هنعمل إيه، هناخد وقت حتى إصدار القانون والتخلص منهم إن شاء الله؟

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل، إن الجزء غير الطبيعى الذى يعوق تطوير هيئة السكة الحديد يتطلب مراجعة الحالة الأمنية والنفسية والاجتماعية لجميع العاملين، مضيفا: «من لا يصلح للتأهيل مينفعش يسوق قطار مثلا، لأنه مسؤول عن أرواح»، مطالبا بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الهندسة فى قيادة القطارات، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تركيب أجهزة فى كافة القطارات لرصد أية مخالفات أو تجاوزات.