شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شاعر غنائي .. السجن 10 سنوات لـ 4 متهمين خطفوا طفلا وطلبوا فدية من أسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبدالعاطي مسعود شعلة، بالسجن 4 متهمين بالسجن 10 سنوات لكل المتهمه الاولي والثاني وغيابيا للثالث «س.م.م» ربة منزل و«ح.ال.ب» شاعر غنائي و«ك.م.م» لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية من أسرته.

تعود الواقعة في القضية رقم 31152 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من معلمة بإحدى المدارس يفيد بقيام المتهمين بخطف نجلها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام كل من «س.م.م» ربة منزل و«ح.ال.ب» شاعر غنائي و«ك.م.م» بخطف المجني عليه «ط.م.م» 11سنة بأن قامت المتهمة الأولي ارتداء كمامة طبية ونظارة سوداء واوهمت المجني عليه بأنها صديقة والدته سوف تصطحبه لمقابلتها بالشارع المجاور، وكان في انتظارها المتهمين الثاني والثالث وأختطفوا الطفل وأحتجزوه في شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش لمدة يومين وأتصلوا بأهلية المجني عليه وطلبوا مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للقبض عليهم وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.