شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» فى بيان «الطوارئ» : هناك من يخططون لزعزعة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس.

وقال «مدبولى» إن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة فى انخفاض معدلات النمو، وكذلك فى انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.

وأضاف: «إرادة الله العلى القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، وليس غريباً أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التى عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته فى الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية».

وتابع أن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التى حققت معدل نمو إيجابيا فى العام المالى الماضى، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجميع يدرك أنه فى ظل حجم التهديدات والاضطرابات التى لاتزال تعانى منها المنطقة، هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، وقال: «إننا لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش فى بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض».

وذكر أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجارى، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

و لفت «مدبولى» إلى أن القرار يأتى إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

وقرر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة القرار إلى اللجنة العامة لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة، ودعا «جبالى» اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة.

وقدم «مدبولى» التهنئة إلى رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وكل شعوب العالم، بالخير والبركات، كما هنأ أعضاء البرلمان بذكرى تحرير سيناء، مشيراً إلى أن الجميع يستعيد فى هذه الذكرى التضحيات والبطولات التى بذلتها القوات المسلحة فى استعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، وأرض التنمية والبناء.