شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ حافظ سلامة عن عمر 96 عامًا وتشييع الجنازة عقب صلاة الظهر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس في حربي الاستنزاف وأكتوبر عن عمر يناهز 96 عامًا داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة مساء الاثنين.

وأكد أحد مرافقي الشيخ حافظ سلامة أنه سيجري تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر غدا الثلاثاء من المسجد الكبير بالسلام.

وتعرض الشيخ حافظ سلامة لوعكة صحية مؤخرًا نتيجة مشاكل في القلب والجهاز التنفسي دخل على إثرها المستشفى حتى فاضت روحه إلى بارئها.

والشيخ حافظ سلامة ولد يوم السادس من ديسمبر سنة 1925، وكان يمارس حياته الطبيعية حتى قبل وفاته بأسابيع بالذهاب إلى مسجد الشهداء ليؤدي الصلوات سيرًا على الأقدام.

وكان الشيخ حافظ سلامة قائدًا للمقاومة الشعبية في حرب أكتوبر بمحافظة السويس وكان يجتمع بالفدائيين وتوزيع المهام التي كانوا يقومون بها حسبما ذكر في حوارات صحفية خلال السنوات الماضية إلى أن تمكنت المقاومة الشعبية من منع العدو الإسرائيلي من احتلال محافظة السويس، وكان له دور بارز في أعمال الخير.

وخيّم الحزن على صفحات فيس بوك الذين قاموا بنشر صوره ونعيه وتقديم العزاء لعائلته أشقائه وأولادهم واحفادهم فيما لم يتزوج حافظ سلامة ليتفرغ للعبادة والمدرسة الخاصة به التي يمتلكها.