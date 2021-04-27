شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لاستقبال السياحة الروسية.. محافظ أسوان يتفقد المطار الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات التأمينية والوقائية والإحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مطار أسوان الدولي، وذلك استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها على مطاري أسوان و أبوسمبل السياحية بعد قرار عودة السياحة الروسية واستئناف حركة الطيران بين المطارات الروسية والمصرية .

رافق المحافظ في جولته اللواء طيار حسين شبل نائب رئيس الأدارة المركزية للمطار والذي تابع فيها أشرف عطية سير العمل وآلية حركة دخول وخروج الركاب والأمتعة في صالات السفر والوصول .

واطمئن محافظ أسوان على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتبع داخل المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الوافدين أو المسافرين .