شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تنفيذ المشروعات في مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، عددا من المشروعات فى مبادرة "حياة كريمة" بمجلس قروى الكيمان.
وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة، وإنشاء جناح ابتدائي جديد على مساحة 210م2، عبارة عن 5 طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن إعمال مشروعات "حياة كريمة".
كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800م ليضم (مركز تكنولوجي- ومكتب بريد- ومكتب تموين- وشهر عقاري- وسجل مدني- ومقر للوحدة المحلية- ومقر للمجلس المحلي- وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك ضمن مشروعات «حياة كريمة».
كما تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجاري العمل به بعد توسعته وتزويده بـ7 شبابيك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين، وكذلك تفقد اعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة 313م2 بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الأعمال 65% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس المركز أن مركز إسنا يشهد حراك تنموي في كل القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».