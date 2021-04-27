شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تنفيذ المشروعات في مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، عددا من المشروعات فى مبادرة "حياة كريمة" بمجلس قروى الكيمان.

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة، وإنشاء جناح ابتدائي جديد على مساحة 210م2، عبارة عن 5 طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن إعمال مشروعات "حياة كريمة".

كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800م ليضم (مركز تكنولوجي- ومكتب بريد- ومكتب تموين- وشهر عقاري- وسجل مدني- ومقر للوحدة المحلية- ومقر للمجلس المحلي- وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك ضمن مشروعات «حياة كريمة».

كما تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجاري العمل به بعد توسعته وتزويده بـ7 شبابيك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين، وكذلك تفقد اعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة 313م2 بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الأعمال 65% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس المركز أن مركز إسنا يشهد حراك تنموي في كل القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».