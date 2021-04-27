شكرا لقرائتكم خبر عن محاضره بقصر ثقافة بلطيم عن «آثار الألعاب الإلكترونية على الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اليوم بيت ثقافة بلطيم محاضرة بعنوان أثار الألعاب الإلكترونية على الأطفال، حاضرها وفاء المنسي، مسؤول البيئة والسكان بإدارة بلطيم التعليمية، وبدأت الحديث عن الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، والتي تشمل إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة، لافته إلى أن كثير من الأطفال يلجاون إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن الألعاب الإلكترونية لها فوائد لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء، لكن يوجد الكثير من أنواع الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على صحة الطفل.

وتشمل الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة.