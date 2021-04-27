شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، الإثنين، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمواقف العامة والمحال التجارية بمدينة شبين القناطر.

وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين، والتنبيه على السائقين بعدم السماح لأي مواطن باستقلال سيارات الأجرة والنقل الجماعي دون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير للمواقف بشكل مستمر.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن ارتداء الكمامات تعد أول وسائل الوقاية.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع توسعة وتطوير مدرسة عرب جهينة الابتدائية بمنشأة الكرام، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمريج لمتابعة شكاوى المواطنين بخصوص أغطية بيارات الصرف، موجها بضرورة توفير حل مؤقت لحين توريد الأغطية المعتمدة حفاظا على سلامة المواطنين.