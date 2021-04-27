شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:..

رئيس الوزراء يكلف بسرعة إزالة المبانى المتعارضة مع تطوير الدائرى وصرف التعويضات، وبالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد 358 ألف جنيه للفائزين بالمسابقة الثقافية الكبرى.

القمر العملاق الأول بـ2021 يزين السماء الآن حتى شروق شمس الغد.. صور

الأزهر يعلن انتهاء الدراسة بامتحانات أبريل لصفوف النقل وشهادتي الإبتدائية والإعدادية

الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس

رئيس الوزراء يكلف بسرعة إزالة المبانى المتعارضة مع تطوير الدائرى وصرف التعويضات

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد 358 ألف جنيه للفائزين بالمسابقة الثقافية الكبرى

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية وتنمية الريف الـمصرى عناصر جديدة بخطة 22/21

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للوجهين البحرى والقبلى بمناسبة عيد الفطر

غداً طقس مائل للحرارة بالقاهرة ونشاط للرياح والعظمى 28 درجة

وزير النقل: طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات ألف ومالكش دعوة بالفلوس

محافظة القاهرة تواصل إخلاء بطن البقرة وتنقل السكان لوحدات جديدة بالأسمرات

الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو من الأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة

الصحة تنصح المواطنين بغسيل الأيدى باستمرار منعا لعدوى كورونا.. فيديو

تغيير حياة 2000 أسرة.. الدولة تنقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة للأسمرات.. فيديو

المدارس تستقبل طلاب الصف الثانى الثانوى لأداء الامتحان المجمع بـ3 مواد.. صور

الرى تعلن الانتهاء من تبطين 1593 كيلو متر ترع فى 20 محافظة

مصر للطيران تسير 39 رحلة جويه تقل 2579 راكبا إلى دول مختلفة