شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تنظم مسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، مسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم.

وقال الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس جامعة الفيوم، إن المسابقة هذا العام تشهد حضورًا مكثفا من الطلاب، حيث شارك ما يقرب من 80 طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وأوضح أن تلاوة القرآن الكريم هبة ومنحة ربانية، تحتاج في الوقت ذاته لتدريب وتطوير.

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على تنظيم هذه المسابقة، نظرا لأهميتها الروحية والوجدانية في نفوس الطلاب.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتيجة، حيث تم تكريم 5 مراكز، بالإضافة لـ4 مراكز تميز، وتم منحهم مبلغا ماليًّا، وشهادة تقدير.

وفاز الطالبان إسلام يونس بكلية الحقوق، والطالب محمود خليفة بكلية دار العلوم بالمركز الأول مناصفة بينهما.