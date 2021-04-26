شكرا لقرائتكم خبر عن استلام المواقع الخاصة لمحطات الرفع لـ4 قرى غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي لقرى الأقالتة والبعيرات والقبلي قامولا ونجع البركة، لاستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كل المعوقات للبدء في التنفيذ.
وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ4 قرى حوالي 60000 نسمة.