شكرا لقرائتكم خبر عن استلام المواقع الخاصة لمحطات الرفع لـ4 قرى غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المساحة بالهيئة، والشركتين المنفذتين لمشروع الصرف الصحي لقرى الأقالتة والبعيرات والقبلي قامولا ونجع البركة، لاستلام المواقع الخاصة بمحطات الرفع بعد إزالة كل المعوقات للبدء في التنفيذ.

وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المواطن الأقصري، ويستفيد من محطات الرفع بـ4 قرى حوالي 60000 نسمة.