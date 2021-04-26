شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة منسق صندوق تحيا مصر في سوهاج مصابًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى وفاة محمود رشدي، منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب المحافظ -في بيان- عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لافتًا إلى أن الفقيد كانت مثالاً يُحتذى به، ويشهد له الجميع بالكفاءة في العمل المجتمعي وخدمة أهالي وأبناء المحافظة من خلال صندوق تحيا مصر، والإخلاص والتفاني خلال فترة عمله.