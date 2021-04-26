شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب التشنجات العضلية وعلاقتها بنقص فيتامين محدد.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أعراض هبوط نشاط الغدة الجار درقية.

وقال «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إن «هبوط نشاط الغدة الجار درقية يؤدي إلى تراجع نسبة الكالسيوم في الدم، وهو ما يسبب تشنجات عضلية»، مشيرا إلى أن علاج التشنج في هذه الحالة يتمثل في الحصول على حقنة كالسيوم.

وأشار «موافي»، إلى أن نقص الكالسيوم أحد أسباب التشنجات وليس السبب الوحيد، لافتا إلى أن أخطر حالات التشنج تحدث حينما يأتي في الحجاب الحاجز، أو الحنجرة.