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حسام موافي يكشف أسباب التشنجات العضلية وعلاقتها بنقص فيتامين محدد.. فيديو

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أعراض هبوط نشاط الغدة الجار درقية.

وقال «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إن «هبوط نشاط الغدة الجار درقية يؤدي إلى تراجع نسبة الكالسيوم في الدم، وهو ما يسبب تشنجات عضلية»، مشيرا إلى أن علاج التشنج في هذه الحالة يتمثل في الحصول على حقنة كالسيوم.

وأشار «موافي»، إلى أن نقص الكالسيوم أحد أسباب التشنجات وليس السبب الوحيد، لافتا إلى أن أخطر حالات التشنج تحدث حينما يأتي في الحجاب الحاجز، أو الحنجرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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