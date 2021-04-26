شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات على المقاهى والمولات لمواجهة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة المدن الجديدة حملاتها المفاجئة، مساء أمس، على المقاهى والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحملات شملت 10 مدن هى: (6 أكتوبر- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- أسيوط الجديدة - الشروق- العبور- بدر- العاشر من رمضان- النوبارية الجديدة- 15 مايو)، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات لتقديم الشيشة لمرتادى الكافيهات والمقاهى.

وفى مدينة الشيخ زايد، قاد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية المدينة، حملة ليلية مفاجئة على المطاعم والمقاهى والكافيتريات، أسفرت عن ضبط أكثر من ١٠٠ شيشة، وتمت مصادرة أكثر من 100 شيشة، بمدينة النوبارية الجديدة.

ونفذ المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حملة ليلية أسفرت عن ضبط 80 شيشة، وشن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة ليلية أسفرت عن ضبط 7 مقاهى مخالفة، وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم ضبط حوالى 150 شيشة خلال الحملة مساء أمس الأول، التى نفذتها إدارتا التنمية والأمن بالجهاز، وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ حملة بالاشتراك مع شرطة التعمير على الكافتيريات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا، بمناطق (غرب سوميد - الحى المتميز - الحى السابع)، وأسفرت الحملة عن غلق بعض الكافتيريات المخالفة وضبط عدد كبير من الشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى القليوبية، شن عدد من رؤساء المدن والأحياء حملات أسفرت عن ضبط 93 شيشة وتحرير 182 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 10 مقاهى.

وفى المنيا، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار حملة للمرور على المقاهى وتم التحفظ على شيش بمقهى بالجرنوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز أبوقرقاص، نفذت الوحدة المحلية حملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 60 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات. وفى الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملة أسفرت عن مصادرة ١٥ شيشة، وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير حملة أسفرت عن مصادرة ١١ شيشة.