شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مشتركة بين «تنشيط السياحة» والقطاع الخاص للترويج لمصر في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من الشركات السياحية العاملة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة الشركات السياحية، لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والقطاع السياحي الخاص المصري، وذلك لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من كل الأسواق ومنها السوق الروسية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم، وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة والاطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بالأسواق المصدرة للسياحة ومنها السوق الروسي.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة إطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.