شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين. وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأشاد مدبولى بالدور الحيوى، الذى تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتى رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، وأعلنت وزارة الصحة، خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا فيما تم تسجيل 953 حالة جديدة وتوفيت 51 حالة ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن، إلى 222 ألفا و523 مصابا منهم167 ألفا و24 متعافيا و13 ألفا و49 حالة وفاة. وفى الشرقية، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بالمركز الجديد بأكياد البحرية بفاقوس، قامت بتطعيم أول سيدة غير مصرية بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أنها تدعى «yang lyu» من دولة الصين.