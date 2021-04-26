شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات «إبريل» لنهاية العام وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب صفوف النقل، الاثنين، أداء امتحانات شهر إبريل المجمعة متعددة التخصصات فى ورقة واحدة، استثنائيًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وأدى طلاب الخامس الابتدائى والثانى الاعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى الامتحان المجمع داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ توافد الطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية على المدارس فى السابعة صباحًا وخضعوا للكشف الحرارى وتم منع الدخول بدون ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه، فيما توافد طلاب الصف الأول الثانوى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 11 صباحًا لأداء الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية، بينما توافد طلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية فى الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا لأداء الامتحان فى مواد اللغة العربية والرياضيات 1، والرياضيات 2، وكذلك توافد طلاب الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية)، لأداء الامتحان فى مواد اللغة العربية والتاريخ ورياضيات1.

ويؤدى الثلاثاء طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان المجمع متعدد التخصصات، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات، وكذلك يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء، ويختتم طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى والأول والثانى الثانوى الامتحانات الأربعاء تزامنا مع نهاية العام الدراسى لصفوف النقل.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن ينتهى العام الدراسى الحالى 2020-2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بانتهاء امتحانات شهر إبريل هذا الأسبوع.

وأصدر شوقى كتابًا دوريًا عاجلًا لجميع المديريات التعليمية، حدد خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 - 2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام.

نص كتاب الوزير على بعض الضوابط لتلاميذ الصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى، تضمنت الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى 2020-2021، وبالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى مع الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط، ويلغى الامتحان الذى كان مقررا عقده فى مايو، على أن يكون المنهج الدراسى المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

وأشار الكتاب الدورى إلى الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بحيث تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وإبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى؛ تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر إبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو.

وبالنسبة للفئات التى لم تطبق الامتحانات بصورة مجمعة، يتم الانتهاء من عقد الامتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبالنسبة لطلاب الإعدادية تعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التى تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريًا.

وفيما يخص المواد التى لا تضاف للمجموع تعقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

وبالنسبة للمدارس الدولية يتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفى حال رغبة أولياء الأمور فى حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.

وأكد «شوقى» أنه سيعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة، بعد إجازة عيد الفطر، وأضاف، فى تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحت عنوان «من أجل التوضيح وحسم الأمور بشكل نهائى» ينتهى العام الدراسى لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الأسبوع.

وأدى الطلاب والتلاميذ فى المحافظات الامتحان وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصت إدارات المدارس على اتباع الإجراءات أثناء دخول الطلاب للمدارس من قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان.

فى المنيا، قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل الوزارة، إن المدارس استقبلت 56 ألفا و534 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى، لأداء الامتحانات وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة فى الشرقية، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة على مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث وإزالة كافة المعوقات أثناء سير الإمتحانات.

وتفقد فى أسوان، الدكتور خالد قبيصى، وكيل الوزارة، اللجان، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفى الوادى الجديد، قال الدكتور سمير النيلى، وكيل الوزارة، إنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللجان.

وأكد خالد جرامون، مدير عام إدارة بنها فى القليوبية، انتظام امتحانات اليوم الأول بكافة مدارس الإدارة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية دون شكاوى أو مشكلات، وفى بنى سويف، اطمأن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، على سير أعمال الامتحان، عبر تواصله مع سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم، التى أشارت إلى تفقدها عددا من اللجان لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديرى ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية.