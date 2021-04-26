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دورات تدريبية على السجاد اليدوي ضمن «حياة كريمة» بالفرافرة في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد تقوم بتنفيذ دورة تدريبية بالقرى الأكثر احتياجاً لعدد ١٥ فتاة على مهنة السجاد والكليم اليدوي بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة.

وقال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة في الوادي الجديد، أن الدورات التدريبيه على الحرف اليدوية تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهوريه «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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