شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية على السجاد اليدوي ضمن «حياة كريمة» بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد تقوم بتنفيذ دورة تدريبية بالقرى الأكثر احتياجاً لعدد ١٥ فتاة على مهنة السجاد والكليم اليدوي بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة.

وقال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة في الوادي الجديد، أن الدورات التدريبيه على الحرف اليدوية تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهوريه «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.