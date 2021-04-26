شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الخامس يدخل الخدمة بمصر.. هيئة الدواء : منح الترخيص الطارئ لـ«فاك الصيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) انتاج شركة سينوفاك الصينية، في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين.



قال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.



أضاف، أنه بعد ترخيص اللقاح بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات «سينوفارم» و«كوفيشيلد/استرازينيكا»، ولقاح سبوتنيك v ولقاح استرازنيكا AZD 1222. في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، التي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.