شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج : وصول 33 طبيبا لدعم المحافظة في مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إرسال وزارة الصحة 33 طبيبا من مختلف المحافظات للعمل بمستشفيات المحافظة، في تخصصات الصدر والحميات والعنايه المركزة وعدد من التخصصات الأخرى، لدعيم القطاع الطبي بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

قالت وكيل الصحة، إن دعم القطاع الطبى بالمحافظة يأتى ضمن الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيدة بحجم الدعم الذي تقدمه وزاره الصحة لمحافظه سوهاج من مستلزمات وأجهزة طبية وأخيرا كوادر بشرية.

وأشارت وكيل صحة سوهاج، إلى توزيع الأطباء على مستشفيات القطاع الصحي الأكثر احتياجا لتلك التخصصات بالمحافظة، لضمان تقديم خدمه طبية أفضل للمواطنين، وقدمت الشكر للأطباء على مجهوداتهم المستمرة والمبذولة تجاه المرضي.

وناشدت وكيل الوزارة، أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب انتقال العدوي بين المواطنيين، لافتا إلى أن هناك فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة تجوب شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطنيين، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.