شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع جولة محافظ مطروح لتوفير الخدمات للتجمعات البعيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، الزيارة التي قام بها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في أقصى التجمعات بالمحافظة، لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين بها، وتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، مع الاستماع لمطالبهم وتلبية احتياحاتهم.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، الإثنين، إن المتابعة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمحافظين، بتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا والأماكن النائية، مشيرا إلى أن محافظ مطروح قام بزيارة قرية جارة أم الصغير بسيوة على بعد ٣٤٠ كم جنوب غرب مرسي مطروح وسط اسقبال وحفاوة الأهالي رافعين أعلام مصر.

وتابع: بدأت جولة المحافظ التفقدية بمسجد القرية، حيث وجه بإعادة إحلال وتجديد مبنى المسجد ليسع مزيد من المصلين، كما تفقد إحدى مزارع القمح بطريق الجارة، وأحد خزانات تبريد المياه، والذى يحتاج إلى صيانة، حيث انه يساهم في توفير المياه للمزارعين، وكذلك تفقد بئر المياه الجديد الذي تم الانتهاء من حفره بتكلفة ٧ ملايين جنيه.



كما تفقد أحد المعالم السياحية بالقرية وهو الجبل الباكى، وكذلك قلعة شالى الأثرية بقرية الجارة. وخلال الاستماع لمطالب أهالي القرية، وأكد محافظ مطروح استغلال جزء من المبنى الإدارى للوحدة المحلية بالقرية ليكون مقرا للوحدة الصحية لخدمة أهالي القرية، وكذلك دراسة تزويد القرية بسيارة الاسعاف الثانية. كما وجه بدراسة تجديد شبكة الكهرباء بالقرية، مؤكدا أنه جارى العمل على تطوير كافة القرى والخدمات بها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، مع إنشاء وحدات صحية، ومراكز الشباب.