شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تفاصيل احتفال عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن المناسبات المباركة تأتي في الأعوام المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا، لنعود لحياتنا الطبيعية ونحقق الأهداف الخيِّرة التي ننشدها ونسعى إليها.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودٍ عديدة، فإن المركز الإعلامي يعتذر عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية، سيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن ومواعيد صلوات الأيام المقبلة التي سيترأسها قداسة البابا خلال الأيام المقبلة.