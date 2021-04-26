محافظ أسوان يوزع وجبات الإفطار على ضباط وأفراد الشرطة بكمين الخطارة

أشاد المحافظ بالأداء والمظهر المشرف بانتظام الخدمات وعمل الكمين بكامل طاقته ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في التضحية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والأمان، الذي يتوازى مع التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق السلم الاجتماعى للشارع الأسوانى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012