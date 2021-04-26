شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوزع وجبات الإفطار على ضباط وأفراد الشرطة بكمين الخطارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع وجبات الإفطار على ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المتمركزين بكمين الخطارة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى .
أشاد المحافظ بالأداء والمظهر المشرف بانتظام الخدمات وعمل الكمين بكامل طاقته ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في التضحية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والأمان، الذي يتوازى مع التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق السلم الاجتماعى للشارع الأسوانى.