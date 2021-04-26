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محافظ أسوان يوزع وجبات الإفطار على ضباط وأفراد الشرطة بكمين الخطارة

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع وجبات الإفطار على ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المتمركزين بكمين الخطارة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى .

أشاد المحافظ بالأداء والمظهر المشرف بانتظام الخدمات وعمل الكمين بكامل طاقته ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في التضحية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والأمان، الذي يتوازى مع التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق السلم الاجتماعى للشارع الأسوانى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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