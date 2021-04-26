شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنفي زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التنمية المحلية، زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين.

وأكدت الوزارة، الإثنين، ردا على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشددت الوزارة، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كلف المحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: «صوتك مسموع»، أو الاتصال بالخط الساخن «15330».

وناشد الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.