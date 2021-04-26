شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يفاجئ أهالي «خور أبوسبيرة» بتناول الإفطار واحتساء قهوة الجَبَنَة معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالي قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا .

وخور أبوسبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجاً .

وأعرب أهالي القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات «حياة كريمة» .

وفى السياق ذاته اطمئن أشرف عطية على معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي شملت إعادة تأهيل 30 منزل وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها، بجانب رفع كفاءة مدرسة أحمد عبدالمجيد زهران للتعليم الأساسي بواسطة مؤسسة اسمعونا، بالإضافة إلى تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته، وأيضاً تأهيل ترعة خور أبوسبيرة بطول 1،5 كم مع تحسين مياه الشرب، فضلاً عن إستفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة «التصالح حياة» عليها خلال التكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه في إطار حياة كريمة تم أيضاً تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشى لمواطنى القرية .