شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 400 متر في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم رصد مخالفتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح عاشور في بيان، الاثنين، أن المخالفتين عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية كلا منهما على مساحة 200 متر على أرض إصلاح زراعي بناحية حوض الستين بارمنت الوابورات.

وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشيء إلى أصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت، تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير اصلاح الوابورات ومشرفين الحوض .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.