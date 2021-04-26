شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: اقتصار التغطية الإعلامية على التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن إجراءات جديدة بشأن التغطية الإعلامية لأسبوع الآلام، وأكدت على التهنئة بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد.

وجاء فى بيان الكنيسة "فى ظل الظروف الحالية وتفشى الفيروس، ما يفرض علينا قيودٍ عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد".

وشددت على أن التليفزيون المصرى سيبث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة فى بث القداس عىلى شاشاتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصرى.