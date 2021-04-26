شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف عين شمس يودع القمص ميخائيل ميخائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية، اليوم صلاة البصخة اليوم الاثنين الكبير، فى كنيسة السيدة العذراء بدرياس، بوجود جثمان الأب المتنيح القمص ميخائيل كاهن الكنيسة ذاتها، كبديل عن صلوات التجنيز التى تتوقف خلال أسبوع البصخة.



وداع القمص ميخائيل

وشارك فى الصلاة عدد من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة، بالإضافة إلى أسرة الأب المتنيح.



توديع القمص ميخائيل

جدير بالذكر أنه لا يقام قداسات فى أيام البصخة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من أسبوع الآلام، ويحظر رفع البخور فيها حتى إذا توفى أحد فى تلك الأيام، فليحضروا به إلى البيعة وتقرأ فصول وقراءات ما يلائم ساعة دخول المتوفى إلى الكنيسة من السواعى الليلية أو النهارية بدون رفع بخور.



جانب من توديع القمص