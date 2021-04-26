حبس ربة منزل ببولاق متهمة بقتل ابنها ضربًا حتى الموت 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 3 أشهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتدائها عليه بالضرب، بسبب بكائه.

وفتحت النيابة تحقيق مع والدة الطفل بعد اتهامها بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهمة وزوجها الذي يعمل موظفا، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة لصالحه.

وتبين أن سبب المشاجرة هو طلب الزوجة من طليقها أموالًا للإنفاق على أطفالها منه، دون علم زوجها الحالي، وأضافت التحقيقات أن الأم اعتدت بعد الخلاف مع زوجها، على ابنها الرضيع صاحب الـ3 أشهر، بالضرب حتى فارق الحياة.